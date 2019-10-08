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新北檢警調組環境稽查重案組 守護人民安全

最新更新：2019/10/08 19:01
新北市政府8日宣布成立「新北環境稽查重案組」，透過檢警調跨單位聯合打擊方式，盼能有效打擊環境污染犯罪，讓新北環境品質愈來愈好。前中為新北市長侯友宜。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　108年10月8日
新北市政府8日宣布成立「新北環境稽查重案組」，透過檢警調跨單位聯合打擊方式，盼能有效打擊環境污染犯罪，讓新北環境品質愈來愈好。前中為新北市長侯友宜。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真　108年10月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市政府今天聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜表示「沒有環境安全、就沒有治安」，要求相關單位有效打擊環境犯罪，希望環境品質愈來愈好，守護人民安全。

這場「新北環境稽查重案組」揭牌儀式由侯友宜、新北地檢署檢察長朱兆民、台北地檢署長邢泰釗、士林地檢署檢察長朱家崎、基隆地檢署檢察長柯麗鈴、調查局新北市調處長蔡文郎共同主持，宣示新北市整合資源打擊環境犯罪的決心。

侯友宜表示，「新北環境稽查重案組」是跨單位的聯合小組，結合檢、警、調、環4個單位，除承襲新北市公安小組經驗，透過聯合打擊方式，強而有力地嚇阻危害公安、治安的不法分子，有效打擊環境犯罪。

他表示，未來將強化環境犯罪的偵查，舉凡污染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，憑單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合資源、逐一破解。目前市府正大力整頓五股垃圾山，除了運用行政方法輔導合法化外，並針對造成污染的業者，由重案組列為整頓首要目標。

侯友宜表示，期望結合警察局、環保局等相關單位力量，並由副市長謝政達擔任召集人，環保局長劉和然及警察局長陳檡文擔任副召集人，透過跨局處整合，執行專案任務，行政調查與刑事偵查聯手，再依任務需求，納入水土保持、土石方管理、水利等專業人員，一起為守護新北市環境而努力。（編輯：林沂鋒）1081008

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