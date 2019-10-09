國慶連假出遊夯 台東旅宿開紅盤

（中央社記者盧太城台東縣9日電）雙十節4天連續假日，吸引民眾出遊放鬆，台東旅宿業開紅盤，飯店訂房幾乎客滿，業者建議遊客，出門前確定住宿沒問題再安排行程。

這幾天台東民宿業者的群組，相當忙碌，彼此詢問是否有空房調度，或是幫客人四處打聽國慶日是否尚有空房。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭今天接受記者電話訪問時表示，台東飯店的訂房幾乎已客滿，這次4天的連續假期中，有2天是例假日，更吸引民眾出遊；另一方面，暑假結束至今1個多月，不少民眾也剛好想要休息放鬆。

樂遊民宿李姓業者表示，這次連續假日自家訂房率已達9成，可能會客滿；台東火車站附近的王姓民宿業者也表示，訂房集中在10日、11日2晚，而這2天在1個月前就已客滿。

不僅台東市區民宿一房難求，縱谷地區的關山張姓民宿業者表示，這次連假縱谷的人氣回升，到今天為止都有8成訂房率，池上地區可能會出現塞車情況。熱門景點東海岸的情況也是相同。

離島更是爆滿，根據業者統計，國慶日當天往綠島15個船班都客滿，11日有12個船班客滿，初估這2天湧入綠島的遊客約6000人次。

潘貴蘭建議，民眾出遊前先找到住宿地方再安排行程，這2天還可試看看是否有臨時退房的房間。（編輯：謝雅竹）1081009