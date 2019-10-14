中市2勇消15日公祭 將頒發褒揚令獎章

台中大雅工廠火警造成消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，兩人的聯合公祭將在15日舉行，承辦禮儀公司表示，會場花山將以「手型線條」呈現，象徵救火英雄守護人民安全的情操。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中大雅工廠火警，造成2名消防員殉職，2人的聯合公祭將在明天舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇等人預計將到場致意，並頒發褒揚令、消防楷模等獎章。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，台中地檢署正深入調查事發原因與責任歸屬。

台中市消防局今天表示，2名殉職的消防員公祭典禮，將在明天上午8時50分，於台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳（台中市北區崇德路一段50號）舉辦。

蔡總統、行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇都預計到場致意，頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、晉升令及消防榮譽章等。

承辦公祭的華梵禮儀公司副總經理張少薰說，為表達對打火英雄捨身救火的敬意，公司願負擔2名打火英雄的喪葬費用，並配合消防局布置告別式會場及治喪事宜，讓消防英雄走完人生最後一哩路。

張少薰說，會場主要是以白色鮮花為主色，呈現出「手型的線條」象徵著救火英雄守護著人民安全的情操，告別式會場背景以台中市消防車為主圖，兩名救火英雄人像的服飾，以晉身小隊長的搜救服呈現，會場走道中設置「氣泡燈柱」，意含兩名救火英雄任務圓滿、功果圓滿及走向光明。

消防局表示，事發後開設的消防英雄捐款專戶，截至今天共計收到善款新台幣574萬6340元，將給予家屬關懷及幫助，未來會視捐款狀況關閉帳戶。（編輯：林沂鋒）1081014