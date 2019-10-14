綠議員批農漁MOU大跳票 高市官員盼明年出貨

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高市長韓國瑜今年初率團赴中港澳等地簽訂約新台幣93億元的農漁產採購備忘錄MOU，民進黨市議員檢視進度，批評「大跳票」，官員說受到量、價等因素影響，盼明年春節前出貨。

民進黨市議員林智鴻、何權峰在市議會農林部門業務質詢檢視農業、海洋局對韓國瑜赴星、馬及中港澳簽訂農漁產品MOU的執行進度。

林智鴻說，韓國瑜在年初大張旗鼓出國簽訂93億多元的MOU，農產品原訂今年出口目標25億4000萬元，目前只執行5億1032萬元，執行率約20%；漁產品原訂今年出口26億元，實際執行4650萬元，執行率約2%。

林智鴻批評韓國瑜承諾大跳票，何權峰質詢農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉今年的執行目標值多少。吳芳銘答復農產品受到氣候、品質影響出貨量，允諾繼續朝目標努力。

林智鴻批評韓國瑜用發財夢欺騙市民，如今數字會說話，低迷的執行率戳破韓國瑜謊言，也辜負農漁民對發大財的期待。

國民黨籍市議員黃香菽也針對農漁MOU執行率低要官員說明無去達標的原因。吳芳銘舉玉荷包為例說，受到天候影響，產量減品質不佳而影響出貨。

農業局統計，今年農產品外銷截至10月中旬，金額5.9億元，較107年全年2.18億元，成長170%。趙紹廉說，水產品今年至8月外銷量是11萬1365公噸，比去年同期9萬1307公噸還成長22%，至於執行率低的原因，他說是因為質優成本高，報價被討論，不過有信心明年初提升執行率。（編輯：林沂鋒）1081014