奮起湖么妹山莊違建 嘉義林管處拆除

嘉義縣阿里山奮起湖民宿「么妹山莊」所屬二棟建物侵占國有林地，嘉義林管處依據法院執行命令，15日進行拆除。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月15日

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣阿里山奮起湖民宿「么妹山莊」，所屬二棟建物侵占國有林地，嘉義林管處依據法院執行命令，今天進行拆除，預計11月13日前完成，並在原地栽種台灣原生樹種，復育造林。

么妹山莊位於阿里山奮起湖大凍山步道登山口旁，春季時可賞螢火蟲，周邊又有百年以上的豐富林相，常吸引學校老師帶著學生，來此生態教學。

林務局嘉義林區管理處表示，105年發現么妹山莊在其承租的阿里山事業區第149林班地內，違規擴建房舍、工寮，破壞國有林地，因此終止雙方契約，依法訴請拆屋還地，106年8月10日經台灣高等法院台南分院判決確定。

嘉義林管處強調，在多次溝通協調，並請其自動拆除無效後，基於國有林地管理機關職責，依執行法院判決，今天配合嘉義地方法院執行處，執行拆除違法建物及收回國有土地，過程平和。

嘉義林管處指出，么妹山莊侵占林班地約0.34公頃，11月拆除完成後，將在原地栽種505株台灣杉等原生樹種，復育造林。（編輯：謝雅竹）1081015