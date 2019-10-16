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花蓮文創園區植物整片枯黃 疑噴除草劑民眾擔憂

最新更新：2019/10/16 13:16
花蓮文化創意產業園區今年7月初關閉場館後，園區呈現半閒置狀態，其中日式木屋區原本綠意盎然的圍籬疑噴灑除草劑造成整片枯黃，讓民眾憂心影響在地居民、遊客健康。中央社記者李先鳳攝　108年10月16日
花蓮文化創意產業園區今年7月初關閉場館後，園區呈現半閒置狀態，其中日式木屋區原本綠意盎然的圍籬疑噴灑除草劑造成整片枯黃，讓民眾憂心影響在地居民、遊客健康。中央社記者李先鳳攝　108年10月16日

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮文創園區日式木屋圍籬大片綠色植物近日被民眾發現枯黃，疑噴灑除草劑造成，擔憂影響健康、對環境帶來影響。花蓮縣政府擬訂除草劑管理自治條例草案，盼使用能謹慎小心。

花蓮文化創意產業園區由文化部委外經營，目前經營管理的新開公司今年7月初關閉場館後，園區呈現半閒置狀態，其中日式木屋區也是閒置空間。原本綠意盎然的圍籬竟變成整片枯黃的景象，不僅有礙觀瞻，也讓民眾憂心影響在地居民、遊客的健康。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲接受中央社記者訪問表示，目前已擬訂「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」草案，正在全縣13鄉鎮陸續舉辦說明會中，自治條例未通過，環保局無權開罰處理。

花蓮縣文化局副局長曾之妤受訪說，昨天接到民眾反映此狀況，已緊急發出公文要求新開公司說明，並向文化部報告。由於是歷史建築群，目前園區許多部分正在整修，原應由人工除草不知何故會噴灑除草劑，新開公司到目前尚未回應。

縣議員楊華美關心此議題，她指出，中央法規「農藥管理法」早已明訂農藥只能農用，不能用在非農地上，但執法屬地方政府權責，目前僅宜蘭縣、台北市、高雄市訂有地方自治條例。

6月起陸續接獲民眾陳情忠烈祠、中正公園、大本運動公園噴灑除草劑問題後，已提案推動制訂花蓮縣除草劑管理地方自治條例。這次又發生文創園區噴灑除草劑事件，再次凸顯制訂除草劑管理地方自治條例的重要性。（編輯：黃世雅）1081016

花蓮文化創意產業園區中的日式木屋區原本綠意盎然的圍籬疑噴灑除草劑造成整片枯黃，花蓮縣議員楊華美接獲民眾陳情到場關心。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月16日
花蓮文化創意產業園區中的日式木屋區原本綠意盎然的圍籬疑噴灑除草劑造成整片枯黃，花蓮縣議員楊華美接獲民眾陳情到場關心。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月16日
花蓮文化創意產業園區日式木屋區圍籬大片綠色植物近日被民眾發現呈現枯黃景象，疑噴灑除草劑造成，讓民眾擔憂是否會影響健康，對環境帶來負面影響。中央社記者李先鳳攝　108年10月16日
花蓮文化創意產業園區日式木屋區圍籬大片綠色植物近日被民眾發現呈現枯黃景象，疑噴灑除草劑造成，讓民眾擔憂是否會影響健康，對環境帶來負面影響。中央社記者李先鳳攝　108年10月16日
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