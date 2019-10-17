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守護台金空中走廊 尚義機場完成空難防救演習

最新更新：2019/10/17 17:41
金門航空站等單位17日在尚義機場軍用停機坪演練空難防救，假想航空器落地時失控偏離跑道且起火燃燒，消防人員立即搶救並和相關單位醫療救護。中央社記者黃慧敏攝　108年10月17日
金門航空站等單位17日在尚義機場軍用停機坪演練空難防救，假想航空器落地時失控偏離跑道且起火燃燒，消防人員立即搶救並和相關單位醫療救護。中央社記者黃慧敏攝　108年10月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門航空站等單位今天動員200多人、6輛消防車、7輛救護車及16輛各式車輛，20分鐘完成空難災害防救演習，交通部民用航空局肯定各單位應變能力。

金門航空站主任洪念慈表示，金門高度仰賴航空運輸，空難災害防救演習下午在軍用停機坪實兵演練，假想狀況是航空器落地時失控偏離跑道、冒煙起火燃燒，消防人員立即搶救並和相關單位醫療救護。

全程檢閱演練後，民航局航站管理小組簡任技正李世大表示，金門地區資源有限，一旦發生大型災害，金門航空站無法單獨處理，須靠金門各公、民營單位全力協助。20分鐘的演習，各單位展現應變能力，迅速加入傷患搶救行列。

金門航空站說，演習目的在檢驗金門縣政府、陸軍金門防衛指揮部、航空站和其他各單位建立的災情通報機制、指揮系統及緊急應變能力是否適切有效並落實改進，充分發揮救災功能，使災害降到最低，迅速恢復機場運作。（編輯：李明宗）1081017

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