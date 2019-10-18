製茶師漸凋零 農會成立體驗茶坊傳承手藝

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）製茶師隨歲月凋零，為避免人才斷層，苗栗市農會籌設「貓裏紅茶體驗茶坊」今天揭牌，可作為縣內學習體驗製作紅茶、評鑑競賽場所，有助年輕一代傳承製茶技藝、帶動茶產業。

苗栗市農會爭取補助籌設「苗栗縣貓裏紅體驗茶坊」在農會供銷部揭牌，茶坊內設有中、小型紅茶揉捻機、解塊機、烘乾機、遠紅外線焙茶機等設備，現場開放約50名民眾當「一日茶農」親身體驗採茶、萎凋、揉捻、發酵等製茶流程，感受茶農箇中甘苦。

現場周邊結合米食DIY示範製作九層粄和銅鑼燒，同時陳列五色菜包等各式創意米食供民眾品嚐，茶香伴隨米食香氣瀰漫會場。

苗栗縣長徐耀昌出席揭牌典禮並參觀茶坊設施，他表示，茶坊內有紅茶專用揉捻機等完善設備，可提供對製作紅茶有興趣的青農訓練及競賽場所，在製茶老師傅隨著歲月凋零面臨斷層之際，別具薪傳意義，讓歷史悠久的茶產業不致青黃不接而沒落消失，同時鼓勵有志青農返鄉傳承製茶手藝，開創自己的一片天。

苗栗市農會感謝農委會水保局、農糧署、茶業改良場及縣府、市公所等單位，共同協助推廣地方特色茶「貓裡紅茶」，新成立的體驗茶坊，未來可提供各鄉鎮市有興趣製作紅茶的青農，作為學習、訓練技藝及評鑑競賽場所。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，農會另規畫「一日輕旅行」，讓遊客遠離塵囂走入純樸茶園，體驗學習紅茶製作，目前正籌備擴大與社區、機關和學校合作，以每梯次20至30人為目標，藉此打響苗栗貓裏紅茶知名度，同時行銷在地觀光與產業。（編輯：方沛清）1081018