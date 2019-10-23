綠議員批拚觀光淪口號 高市府稱有佳績

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市民進黨市議員林智鴻等人今天說，市長韓國瑜提出的觀光政策5大目標內容空洞，韓國瑜要設立觀光部，但是至今高雄市觀光局長還是代理。市府則拿數據說明拚觀光有成。

民進黨高雄青連線議員開記者會檢驗並指韓國瑜提出的觀光政策空洞。

市議員鄭孟洳指出，韓國瑜觀光政策5大目標內容空洞；有關韓國瑜說未來要升格觀光部，她請韓國瑜先找到高雄市觀光局長，不要至今還在用代理局長。

市議員李雅慧指出，韓國瑜日前說要拚8年任期後，觀光產值比2018年多一倍，觀光人次從1100萬成長到2000萬，質疑韓國瑜又在說大話；她說，市府觀光局說要讓高雄2019的觀光達到1000萬人次，但是今年上半年的數據顯示連一半都未達到，呼籲韓國瑜回頭把高雄觀光達標再談遠大目標。

市議員林智鴻以韓國瑜說高雄人口10年內要增加到500萬，折算今年應該要增加23萬人，但近一年來高雄人口未增反減逾300人，盼「勿讓高雄人的痛成為全台灣人的痛」，籲民眾不要受騙上當，市議員李喬如促韓國瑜回歸市政勿吹牛說大話。

市府新局發布新聞稿指出，韓國瑜上任後，觀光住宿人次增幅6都第一，籲議員不應以片段資訊抹煞團隊的努力。

市府指出，人口數方面，108年1月至9月遷入（社會增加）1711人，扭轉高雄市自縣市合併以來人口持續外移的困境，惟受到人口高齡化及少子化衝擊，致總人口仍呈現衰退。

觀光方面，市府說上半年住宿458萬人次，是6都第2，與去年同期378萬，增加80萬，成長21%。市府指出，前觀光局長潘恒旭談到千萬觀光人次時，無法預期下半年發生陸客大幅限縮情況，此時檢討千萬觀光人次並不公平。（編輯：林沂鋒）1081023