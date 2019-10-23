更多編輯台推薦新聞：
成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型
生活

成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型

女官兵拖式飛彈實彈射擊 尾焰畫面震撼
政治

女官兵拖式飛彈實彈射擊 尾焰畫面震撼

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
逛博物館經過熱成像攝影機發現異狀 英國婦女就醫確診罹乳癌
首頁 / 地方

民進黨新北市黨部擬討論開除李余典父女黨籍

最新更新：2019/10/23 19:57

（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨新北市議員李余典之女李旻蔚接受台灣民眾黨提名參選立委，民進黨新北市黨部擬開會討論建請中央開除李余典父女黨籍，李旻蔚則認為親情應超越藍綠，但尊重黨的決定。

李旻蔚接受民眾黨提名參選新北市第3選區（三重）立委，挑戰現任民進黨籍立委余天，因此，民進黨新北市黨部將在25日召開臨時執委會，將針對李余典、李旻蔚父女嚴重違反黨紀，李旻蔚脫黨參選，李余典則為違紀為他黨參選人助選，建請中央除名處分。

市黨部執行長李建興表示，這起違紀案的層面可分兩部分，首先是李旻蔚宣布代表台灣民眾黨參選的部分，脫黨參選的違紀情節明顯，但仍將依執委會的決議送評委會通過後，才能建請中央是否予除名處分。

至於李余典的部分，李建興表示，目前李旻蔚只算是「擬」參選人，李余典是否涉及違紀助選，應在李旻蔚正式登記參選後才認定，或是參加民眾黨提名記者會後就可認定，這些都要等執委會開會認定，何況違紀助選也可視情節予停權或除名等不同處分。

李建興強調，黨部主委余天原應擔任執委會臨時會議主席，但因余天也是三重選區參選人，將會利益迴避由其他人代理主席。

李旻蔚和李余典向中央社記者表示，尊重黨的決定；但李旻蔚強調，親情應超越藍綠，何況父親陪同跑攤遭錄影的時侯，她當時還未接受民眾黨提名，但無論如何，這是她自己決定參選，應由她自己負責，不應牽扯到其他人。（編輯：林沂鋒）1081023

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報