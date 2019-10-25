藏人自焚說 柯文哲：用字不精確但我意思清楚

（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市長柯文哲的「藏人自焚說」風波未平，他表示「用字也許不精確，但我的意思相當清楚」、「困擾應該改成壓力才對」，以醫生的立場不鼓勵不支持用自殺的方式抗議。

台北市長柯文哲今天主持交通會報，會前接受媒體聯訪，被問及西藏台灣人權連線要求對「西藏喇嘛流行自焚，給中共帶來很大困擾」道歉，柯文哲說北京對西藏的壓迫大家都知道，但以醫生的立場，不鼓勵、不支持用自殺的方式抗議。

柯文哲說，以前當醫生的經驗，加護病房要救命都要幾天幾夜不睡、焦頭爛額，「我們對這種自殺的動作、甚至用自焚，我們還是不會認同」。

媒體追問會不會道歉，柯文哲答「用字也許不精確，但我的意思相當清楚」、「困擾，那個用字應該改壓力才對、用字不對」。

而民進黨主席卓榮泰昨天接受專訪時批柯文哲拋出「三黨不過半」是為取得政治籌碼、無中心思想，並說柯文哲第一次選市長時，如果沒有民進黨支持是完全沒機會；第二次市長連任，沒有民進黨會落選的，因此應該和民進黨保持友善。

柯文哲回應這只是政治語言，並問「他講這句話什麼意思，他現在邏輯是什麼？所以他們提名姚文智是假的？」柯文哲並說他跟每個人都很友善，不要透過各種管道打他就好。（編輯：張銘坤）1081025