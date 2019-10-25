花東客家諮詢窗口 幸福台九線專案辦公室揭幕

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）行政院客家委員會今天上午在花蓮行政院東部聯合服務中心成立「幸福台九線專案辦公室」，客委會主委李永得主持揭牌典禮，宣布花蓮、台東2縣客家事務推動平台正式啟用。

李永得致詞表示，專案辦公室提供地方專業諮詢、輔導及協助發展創新產業等服務，落實文化、景觀及創生三大領域推動，也扮演中央、花東客庄的溝通平台。

幸福台九線專案辦公室編列3名人力，聘請客家學者邱展謙擔任總監，並招募21名花東客家籍學者、文化專業人士組成「台九線花東客庄創生諮詢委員會」定調發展方向，由行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛擔任召集人。

許傳盛接受媒體採訪表示，蔡英文總統照顧客家鄉親，推動「客家三六九」政策，桃竹苗地區的「浪漫台三線」、屏東「靚靚六堆」與花東「幸福台九線」等台灣客家人聚集地設立據點，幸福台九線專案辦公室是最後一塊拼圖。

許傳盛表示，客委會第一期提撥新台幣500萬經費，盤點花東客家產業、文化文物古蹟、農業推廣到觀光旅遊層面等需求，將舉辦12場諮詢會廣納意見，預計明年5月完成，之後再持續提出具體可行計畫，為花東客庄創生。

許傳盛指出，花東客家移民有80多年歷史，人數約12至13萬人，在花蓮鳳林有菸樓、光復保有開墾時特有的河川治理方式、台東關山客家先人留下的引水道，都值得作為文化盤點。

幸福台九線專案辦公室位在花蓮市區的行政院東部聯合服務中心揭牌，民進黨立委蕭美琴、花蓮縣政府客家事務處長彭偉族、台東縣府等代表皆出席，揭牌後隨即召開台九線花東客庄創生諮詢委員會第一次會議。（編輯：黃世雅）1081025