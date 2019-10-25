上任頭一天遭撒冥紙 藍金門黨部主委打黨員

（中央社記者黃慧敏、游凱翔金門縣25日電）國民黨指派新任金門縣黨部主委石兆瑉上任第一天，上午遭黨員李志鴻前往縣黨部前撒冥紙抗議。石兆瑉揮拳打人後道歉；李志鴻表明除了要退出國民黨並揚言法院提告。

國民黨表示，事件發生後組發會就進一步了解，根據當地習俗，撒冥紙是詛咒的行為，此舉已觸犯當地民俗禁忌。石兆瑉身為金門縣黨部大家長，在保護家人情緒下，做出不當肢體碰觸行為，黨中央已口頭告誡；第一天上任的石兆瑉也針對此事件發出道歉聲明稿。

國民黨中央指派因2018年縣長選舉支持無黨籍的陳福海，事後遭停權處分三個月完畢的前金城鎮長石兆瑉，出任金門縣黨部主委一職，引發黨員李志鴻不滿。

李志鴻上午9時多前往金門縣黨部前廣場對著黨部看板撒冥紙。石兆瑉見狀揮拳，不滿問「這是什麼意思」、「你這是在詛咒我嘛」；李志鴻則是回嗆「主委可以打人嗎」。兩人口角互不相讓。

石兆瑉隨即出面向社會表達歉意，連說了三次「很抱歉」。對於動手打人，他說，身為縣黨部大家長，深感自責與抱歉，也歡迎同志到黨部表達不同聲音。對於自己之前遭黨紀停權三個月處分，現在總綰選戰兵符，他也說，「我違紀，概括承受」，如今局勢混亂，願意出來承擔。

立委選舉在即，石兆瑉說，除了現任立委陳玉珍，目前還有縣議會前副議長謝東龍、現任議員李應文、金酒公司廈門分公司董事長楊應雄等人表態參選。由於時程緊迫，將先向黨中央報告，並在下週儘速邀集有意參選者協調；若未能協調出人選，民調可能緩不濟急，將尊重黨中央決定。

李志鴻受訪則表示說，國家要有制度，國民黨派了一個叛將，這是多麼突兀的事，也違反民主程序；另外，金門有這麼多議員、社會賢達，黨中央怎麼派一個遭停權三個月，且選前背叛國民黨到其他陣營的人當縣黨部主委。更質疑如果當時那個陣營的人當選，這人還會眷戀金門黨部主委位置嗎？呼籲所有黨員拿出良知，告訴黨中央「這是錯的」。

卸任的前金門縣黨部主任委員林芳旋昨天召開記者會表示，不知為何被撤換，很早以前就聽說「我不聽話」；國民黨文傳會主委程美華說，林芳旋7年任期屆滿，沒有陣前換將的問題。（編輯：孫承武）1081025