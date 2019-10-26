陳其邁出席中部工商界午餐會 與企業交流政策

行政院副院長陳其邁26日參加中華民國工商協進會「中部工商午餐會」時表示，中部地區可說是機械與電機的產業重鎮，希望透過定期交流，展現行政院拚經濟的決心。中央社記者蘇木春攝 108年10月26日

（中央社記者蘇木春台中26日電）行政院副院長陳其邁今天到台中，參加中華民國工商協進會「中部工商午餐會」，他受訪表示，中部地區可說是機械與電機的產業重鎮，希望透過定期交流，展現行政院拚經濟的決心。

工商協進會今天在台中金典酒店舉辦「中部工商午餐會」，近30名企業界代表與政府部門代表與會，會中工商團體提出多項建言提案，雙方進行交流討論。

陳其邁會前受訪表示，午餐會主要是行政院為了展現拚經濟的決心，定期跟企業界交流，協助解決經營的瓶頸，或是對於解決五缺的相關措施與企業交換意見，今年主計處估算可達2.46%的經濟成長率，明年預估也會有2.58%，台商回流今年投資金額會有新台幣7000至8000億元。

他說，中部地區可以說是機械與電機產業重鎮，藉由5G在年底的釋照，加上整體供應鏈的完整聚落，中部可以說是非常有競爭力，希望可以跟工商界廣泛交換意見。

工商協進會理事長林伯豐表示，雖美中貿易戰出現緩和跡象，但短時間不會平息，加上美歐及日韓貿易衝突、英國脫歐在即等，希望政府協助企業轉型升級、拓展外銷，建議政府協助企業找到合適的土地、電力供應與空污的防治，持續進行稅制改革，並檢討一例一休制度等政策。（編輯：謝雅竹）1081026