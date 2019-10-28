辦台灣燈會獲肯定 屏縣府獲公務人員傑出貢獻獎

屏東縣政府承辦今年的台灣燈會，成果受到全國肯定，也幫助屏東成功行銷國際，榮獲108年度公務人員傑出貢獻獎團體獎肯定。圖為108年2月16日台灣燈會期間，夜間主燈秀畫面。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）今年考試院傑出貢獻獎獲獎團體及個人出爐，屏東縣政府以承辦台灣燈會受到全國肯定，榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。這個獎項被譽為「公務人員奧斯卡獎」。

「公務人員傑出貢獻獎」向來被譽為公務人員最高殊榮，每年只有6名公務人員及4組團體獲獎，因而被譽為公務人員奧斯卡獎。

屏東縣政府下午發出新聞稿表示，屏東縣政府以籌辦台灣燈會受到全國肯定，在44組優秀團體中脫穎而出，獲選傑出貢獻獎團體獎，可獲金新台幣30萬元。

縣府表示，屏東縣政府承接2019台灣燈會的籌辦任務，在縣長潘孟安帶領下，縣府團隊除努力參訪交流學習外，也同步啟動成立燈會專案任務小組，為完成燈會任務，縣府各局處無不戮力以赴，如期如質完成年度日常業務，讓橫向協調得以順暢，以利中央與地方各工項順利接軌。

縣府表示，在步調一致下，2019台灣燈會成果有目共睹，2019台灣燈會後，「我屏東我驕傲」是最紅的一句話，2019台灣燈會驚艷世界，讓屏東人驕傲感動。（編輯：孫承武）1081028