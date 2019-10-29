關渡國際自然藝術季論壇 跨域多元保育

（中央社記者黃麗芸台北29日電）關渡國際自然藝術季11月初將舉辦「交叉點-藝術、教育、科學跨域合作論壇」，台北市動保處今天表示，屆時將邀3大領域專家與實際工作者專題演講，分享自然保育多元觀點。

動保處今天發布新聞稿表示，關渡國際自然藝術季於11月1日至3日在關渡自然公園舉辦「交叉點-藝術、教育、科學跨域合作論壇」，內容為關渡自然公園籌辦14年關渡國際自然藝術季與8年台灣水資源教育網絡經營的經驗。

同時，論壇也將邀請到3大領域專家與實際工作者進行專題演講和案例分享，匯集藝術、教育、科學及文化等不同領域的能量碰撞激盪，互相交會、對話，為自然保育提供多元觀點，共思如何引發大眾加入環境行動。

動保處說，世界自然基金會香港分會教育經理王偉東也受邀講授青少年參與自然保育專題。

另，台灣野望國際自然影展策展人王誠之、中研院「研之有物」副主編黃曉君、北投說書人創辦人林智海、馬來西亞自然教室創辦人黃云云與黃宏進、勵馨基金會副執行長王玥好等人，都將一同進行各領域的案例分享。

透過論壇舉辦，動保處表示，希望邀請大家在現實場域中交換彼此的能量、建立合作關係，共同跨越領域疆界限制，藉由跨域合作面對及找出解決環境問題的未來。

除此之外，11月3日也將舉辦藝術季開幕嘉年華，現場有藝術家互動、作品導覽、創意DIY等活動，前70名入園民眾可享早鳥禮捏皂DIY一份，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：張銘坤）1081029