學姊輔選民眾黨立委參選人 議員質疑行政不中立

台北市議會29日進行市政總質詢及答覆，台北市長柯文哲（前右）率局處首長列席備詢，有市議員質疑副發言人「學姊」黃瀞瑩（前左）利用市府資源替民眾黨拍攝宣傳影片，甚至輔選立委參選人，行政不中立。黃瀞瑩回應，一切都依人事處規定辦理，也有辦理請假手續。中央社記者張皓安攝 108年10月29日

（中央社記者梁珮綺台北29日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨屢被批評黨政不分，國民黨市議員秦慧珠今天質疑，副發言人「學姊」黃瀞瑩利用市府資源替民眾黨拍攝宣傳影片，甚至輔選立委參選人，行政不中立。

黃瀞瑩回應，一切都依人事處規定辦理，也有辦理請假手續。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。

秦慧珠質疑，黃瀞瑩上下班不需要打卡，卻能報請加班費，而身為市府副發言人，從台北市到新北市輔選民眾黨的立委參選人，行政不中立。

她也質疑，黃瀞瑩在去年九合一大選選前入市府，當時是6職等，選後任台北市政府副發言人，職等卻躍升為8職等，升官速度非常快，認為對其他公務員不公平。

黃瀞瑩答詢表示，有打卡的話就會報請加班時數，沒有打卡就不會，並沒請領加班費，而是加班補休，強調一切按規定辦理；柯文哲說，黃瀞瑩是機要任用，通常都不需要打卡。

另外，秦慧珠也質詢柯文哲是否會有「挑戰2024的夢」，柯文哲說，「睡飽比較重要，不要做夢」，強調2020選舉都還沒結束，就想著2024，整個國家會死掉。

蔡壁如則說，會在節目上聊到2024總統大選，是因最近看到一份民調，發現將近30%不曉得如何投票，她最近也與一些柯粉、幕僚聊天時也有談到相關事情，認為總是要有夢想，因為有夢最美。（編輯：方沛清）1081029