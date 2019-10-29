屏東國際風箏節 10國好手將同台鬥箏

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）「2019屏東國際風箏節」將於11月2日及3日在高屏溪河濱公園登場，這是屏東縣政府第4年舉辦風箏節，今年主題是「動物狂歡節」，邀請10個國家的風箏好手將進行「鬥箏PK賽」。

屏東縣政府今天舉辦宣傳記者會，屏東縣長潘孟安與一群國小小朋友一起在縣政府前廣場放風箏，為這場國際風箏節宣傳。

會中，潘孟安指出，屏東國際風箏節每年以不同主題來呈現風箏之美，去年是「海底總動員」，今年風箏節是以「動物狂歡節」為主題，使用「阿猴」、「山豬」、「梅花鹿」、「伯勞鳥」、「飛鼠」及「台灣黑熊」等主視覺圖示，共同創造出歡樂的派對氛圍。

潘孟安表示，今年邀請包括美國、德國、法國、日本、新加坡、澳洲、奧地利、馬來西亞及印尼等10個國家將近百名風箏選手及專業風箏團隊進行「鬥箏PK賽」等表演；現場還有各具特色的造型風箏、串型風箏及特技風箏等。

屏東縣政府教育處指出，活動開幕當天，除滿天的造型風箏及地景風箏，還安排有許多好玩有趣的活動，包括發票換風箏等。

另外，屏東縣彩虹自行車道系統總長約465公里，活動現場河濱公園正位於自行車道系統內，在風箏節活動中也將提供30分鐘的免費自行車體驗。（編輯：戴光育）1081029