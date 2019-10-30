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流浪犬疑遭彈弓打傷潰爛流膿 麻醉送醫搶救

最新更新：2019/10/30 09:21
高雄鳳山區工協市場有一隻流浪犬，上週疑遭人以彈弓打成重傷，造成右腹部大面積潰爛流膿，慘不忍睹。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月30日
高雄鳳山區工協市場有一隻流浪犬，上週疑遭人以彈弓打成重傷，造成右腹部大面積潰爛流膿，慘不忍睹。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）一隻土黃色流浪犬疑遭彈弓打傷，並潰爛流膿，台灣動物緊急救援小組使用麻醉吹箭營救送醫，今天籲請民眾踴躍提供線索，讓「彈弓怪客」接受法律制裁。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，昨天獲報在高雄鳳山區工協市場有一隻流浪犬，上週疑遭人以彈弓打成重傷，造成右腹部大面積潰爛，慘不忍睹。

救援小組獲報後由大隊長倪兆成帶領多名志工前往現場搜救，附近民眾也表示曾多次想救牠送醫，但傷犬可能因受傷疼痛，見人就躲，大家無計可施，因此向台灣動物緊急救援小組通報。

志工搜尋後，終於在市場旁停車場一輛貨車下方發現傷犬，但相當膽怯怕人，由隨行獸醫師使用麻醉吹箭將傷犬輕微麻醉後，送往動物醫院救治。

倪京台表示，傷犬經清創手術，發現傷口深達5公分，因感染嚴重，已潰爛流膿，縫合後暫無生命危險，但仍需接受抗生素治療，初估要1個月才能完全康復。

倪京台說，虐狗行為已觸犯動物保護法，呼籲附近居民提供線索，讓「彈弓怪客」接受法律制裁。（編輯：李錫璋）1081030

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