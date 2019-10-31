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黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理

最新更新：2019/10/31 15:51
台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩傳遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，市長柯文哲（右）31日在市議會備詢時表示，請當事人說明後，不再安排2人共事。中央社記者王飛華攝　108年10月31日
台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩傳遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，市長柯文哲（右）31日在市議會備詢時表示，請當事人說明後，不再安排2人共事。中央社記者王飛華攝　108年10月31日

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市政府副發言人黃瀞瑩傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，市長柯文哲今天表示請當事人說明後，不再安排2人共事，並應允全案交給勞動局處理；黃瀞瑩不回應。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。

國民黨市議員王鴻薇就「學姊」黃瀞瑩疑遭劉嘉仁性騷擾一事質詢，要求柯文哲、研考會主委余家哲說明。

柯文哲說，當下請兩造說明，「後來有說，這種事情都照SOP」，表示已「隔離」2人，不再讓2人共事。

余家哲答詢時證實，當初他向柯文哲報告，但不是黃瀞瑩跟他說被騷擾。

王鴻薇要求，若依照性別工作平等法，勞動局應主動了解，並詢問勞動局長賴香伶「市長處理的方式可行嗎」。

賴香伶允諾會介入了解，面對王鴻薇質詢，她說，若立即處理並進行有效糾正措施即可，當事人權益若受損，則可要求損害賠償。

柯文哲同意全案交給勞動局處理。

劉嘉仁則表示，自己只是「煩了一點」，性騷擾的指控太嚴重，強調自己問心無愧。

他說，找黃瀞瑩到顧問室只是討論行程，過程僅1至2分鐘，平常公事都透過通訊軟體LINE聯繫，也沒有在外獨處。（編輯：張銘坤）1081031

國民黨台北市議員王鴻薇31日在市議會就市府副發言人「學姊」黃瀞瑩（右）疑遭職場性騷擾一事質詢，市長柯文哲（左）說，當下請兩造說明，「後來有說，這種事情都照SOP」，表示已「隔離」2人，不再讓2人共事。圖為108年9月19日黃瀞瑩與柯文哲在市府主持記者會畫面。中央社記者王飛華攝　108年10月31日
國民黨台北市議員王鴻薇31日在市議會就市府副發言人「學姊」黃瀞瑩（右）疑遭職場性騷擾一事質詢，市長柯文哲（左）說，當下請兩造說明，「後來有說，這種事情都照SOP」，表示已「隔離」2人，不再讓2人共事。圖為108年9月19日黃瀞瑩與柯文哲在市府主持記者會畫面。中央社記者王飛華攝　108年10月31日
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