傳性騷擾黃瀞瑩 劉嘉仁：強烈抗議

台北市政府副發言人黃瀞瑩傳遭市府顧問劉嘉仁（左）職場性騷擾，劉嘉仁31日在台北市議會備詢表示，自己只是「煩了一點」，性騷擾的指控太嚴重，強調自己問心無愧。右為台北市長柯文哲。中央社記者王飛華攝 108年10月31日

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市政府副發言人黃瀞瑩傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，如利用討論行程名義找黃到顧問室，並常傳訊息給黃；劉嘉仁今天說強烈抗議「性騷擾」3字，願由勞動局檢驗；黃瀞瑩不回應。

台北市長柯文哲下午率各局處首長到市議會進行市政總質詢及答覆，接受國民黨市議員王鴻薇質詢時，允諾全案交由勞動局處理。

議員質詢，劉嘉仁常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服。研考會主委余家哲接獲相關訊息後，立即向柯文哲報告，並將劉、黃2人「隔離」。

王鴻薇、民進黨市議員張茂楠、陳怡君各自就此案質詢柯文哲、余家哲及劉嘉仁。

柯文哲坦言有接獲反映，也有找劉、黃2人說明，允諾全案交由勞動局處理。

余家哲答詢時表示，在其他同仁告知他此事後，第一時間就向柯文哲報告，指劉、黃是在行程上有摩擦與不愉快。

劉嘉仁則表示問心無愧，並指自己強烈抗議「性騷擾」3字，因「性騷擾」字眼會讓老婆與小孩承受不可承受之重，強調自己只是會不斷叮嚀公事，盼能達成長官期望。

至於為何關門，劉嘉仁表示，「順手把門帶上，談完話很快就離開」，並指與其他男同事討論重要公務時也會關門，表示未來會改進。

陳怡君要求劉嘉仁公開LINE訊息以自清，劉嘉仁說：「欣然接受勞動局檢驗。」

勞動局長賴香伶表示，在工作環境中若有這樣的現象，「如果是空間上的問題，就可以改善，權力上的關係就不一樣」。（編輯：李亨山）1081031