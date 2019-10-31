歡樂耶誕城 雙塔雷射光雕秀點亮新板特區

新北市政府31日宣布，「新北歡樂耶誕城」以耶誕魔法城為主題，其中「桑塔熊的魔法小鎮」燈區展示3D光雕雷射主燈秀，創造360度多層次立體雷射光雕。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）「新北歡樂耶誕城」以耶誕魔法城為主題，於11月15日起至明年1月1日，將以「雙塔一樹」的12組雷射光雕秀，打在市府大樓、板橋車站、市民廣場耶誕樹，和全台民眾共度耶誕。

新北市府觀光旅遊局今天下午開記者會，公布今年歡樂耶誕城活動內容。副市長謝政達歡迎各地民眾一起到活動現場，體驗炫麗魔幻耶誕城。

觀旅局表示，「桑塔熊的魔法小鎮」燈區展示3D光雕雷射主燈秀，創造360度多層次立體雷射光雕。今年主燈投影面積包括市民廣場耶誕樹、市府大樓及板橋車站大樓，創歷年投影面積最大紀錄。

往年的天橋的燈海隧道受到極大歡迎，今年將5座天橋擴充到8座熱門打卡天橋，並連結市府周邊的燈飾，串連整個新板特區，各有特色。

燈飾天橋包含以冰晶藍、精靈黃打造的新府路「變色光廊」天橋，以迷炫紫綴飾的新站路天橋「紫戀光廊」、紫黃交織的板橋車站天橋「紫金光廊」、眩目的冰雪藍打造中山路天橋「冰柱光廊」，冷冽白點亮的府中遊龍天橋「流星光廊」等。

觀旅局表示，來自新加坡的光雕技術團隊，結合台灣內容創意，開啟施展魔法的桑塔熊和方頭熊家族，精彩的魔幻冒險旅程。

除耶誕樹主燈區，桑塔熊的魔法小鎮（市民廣場燈區）設置2座兒童最愛的免費遊樂設施「甜蜜咖啡杯」及「薰衣草木馬」；板橋車站站前廣場燈區為「新北魔法森林」結合新北意象與藝術的互動裝置；萬坪公園燈區則有「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」。

「新北魔法森林」燈區融合地景、在地文化元素，獲義大利設計大獎的藝術家率領擅長手繪、插畫、結構藝術的團隊，打造戶外裝置照明藝術品。（編輯：林沂鋒）1081031