更多編輯台推薦新聞：
影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息
產經

央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派專欄／二戰倖存男孩渴望 激盪聖保羅廣場鐘聲傳遞和平
首頁 / 地方

黃瀞瑩傳被性騷擾 北市成立委員會調查

最新更新：2019/11/01 11:12
台北市政府副發言人黃瀞瑩（中）傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，副市長黃珊珊1日對此表示，已依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。（中央社檔案照片）
台北市政府副發言人黃瀞瑩（中）傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，副市長黃珊珊1日對此表示，已依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市政府副發言人黃瀞瑩傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，副市長黃珊珊今天說，已依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。

「學姊」黃瀞瑩傳被劉嘉仁性騷擾，劉嘉仁常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服。研考會主委余家哲接獲相關訊息後，立即向柯文哲報告，並將劉、黃2人「隔離」。

國民黨市議員王鴻薇、民進黨市議員張茂楠、陳怡君昨天就該案質詢，台北市長柯文哲、劉嘉仁允諾由勞動局介入調查。

黃珊珊今天說，台北市政府已按照性騷擾防治工作法程序成立委員會，針對相關事件進行調查，盼所有媒體、相關人員基於保護當事人隱私，調查期間不要影響當事人權益。

她說，依照規定，調查結果在一個月內要出爐。

勞動局長賴香伶補充，委員會在一個月內做出調查結論，會告知雙方當事人。

黃瀞瑩表示，全案進入調查程序，不再回應細節。（編輯：方沛清）1081101

延伸閱讀
黃瀞瑩與林昆鋒 加入柯文哲競選辦公室

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報