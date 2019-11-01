黃瀞瑩傳被性騷擾 北市成立委員會調查

台北市政府副發言人黃瀞瑩（中）傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，副市長黃珊珊1日對此表示，已依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市政府副發言人黃瀞瑩傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，副市長黃珊珊今天說，已依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查，一個月內會有結果。

「學姊」黃瀞瑩傳被劉嘉仁性騷擾，劉嘉仁常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服。研考會主委余家哲接獲相關訊息後，立即向柯文哲報告，並將劉、黃2人「隔離」。

國民黨市議員王鴻薇、民進黨市議員張茂楠、陳怡君昨天就該案質詢，台北市長柯文哲、劉嘉仁允諾由勞動局介入調查。

黃珊珊今天說，台北市政府已按照性騷擾防治工作法程序成立委員會，針對相關事件進行調查，盼所有媒體、相關人員基於保護當事人隱私，調查期間不要影響當事人權益。

她說，依照規定，調查結果在一個月內要出爐。

勞動局長賴香伶補充，委員會在一個月內做出調查結論，會告知雙方當事人。

黃瀞瑩表示，全案進入調查程序，不再回應細節。（編輯：方沛清）1081101