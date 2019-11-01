發票銳減衝擊千名老人 華山基金會全台號召募捐

隨著政府推動無紙本電子發票及特別獎千萬元影響，發票捐贈數量大幅減少，華山基金會1日在草屯鎮公所舉辦募捐發票活動，草屯鎮長簡景賢（左4）等人出席響應，號召民眾捐發票助老人。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年11月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）受無紙本電子發票及新增千萬元大獎衝擊，依賴民眾捐發票支持運作的華山基金會發票107年較106年減少130萬張，千名老人受影響，基金會今天也在全台同步號召近萬人募集發票。

捐贈發票是支持社福團體的重要基石，但隨著政府推動無紙本電子發票及特別獎千萬元衝擊，發票捐贈數量大幅減少，據華山基金會統計，民國107年較106年減少約130萬張發票，中獎金額銳減逾1500萬元，相當於減少1000名失能、失智、失依老人每年到宅服務經費。

華山基金會今天在草屯鎮公所舉辦募捐發票活動，志工結合西洋萬聖節元素，打扮成唐三藏、孫悟空、豬八戒、蜘蛛精等造型，在扮成皇帝的草屯鎮長簡景賢宣讀聖旨後，唐三藏等一行人開啟「西方取發票」旅程，吸引現場民眾踴躍響應捐發票換小豬撲滿。

華山基金會表示，今天全台同步號召近萬人上街募集發票，南投縣共30多個單位、數百名義工響應，也宣傳「順手捐發票，救救孤老人」、「華山基金會電子發票捐贈碼111」；基金會長年服務失能、失智、失依長輩，服務經費有賴各界捐款支持。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081101