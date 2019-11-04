議員質疑市府行程變輔選 楊瓊瓔：質詢市政為主

（中央社記者趙麗妍台中4日電）民進黨台中市議員楊典忠今天質疑外傳將投入第3選區選舉的副市長楊瓊瓔，近3個月在此選區有逾7成市政行程，市政行程成輔選機器。楊瓊瓔未多談選舉，只說民政質詢以市政為主。

地方盛傳楊瓊瓔將投入台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選戰，和現任無黨籍立委洪慈庸再度對決，選戰倒數時刻，楊瓊瓔至今未表態參選。

台中市議會今天進行民政業務質詢時，楊典忠整理近3個月在潭子、大雅、神岡、后里舉辦的市政行程，總共31個市政行程，市長盧秀燕只有5個，楊瓊瓔出席23個行程，比例超過7成，楊典忠直呼「光看行程安排的曝光度，怎麼可能不選」。

楊典忠指出，以未來事件交易所數據指出，楊瓊瓔與立委洪慈庸交易所價格差不多，還沒宣布參選就可與現任者勢均力敵，堪稱「全國最強的隱藏版立委候選人」，不可諱言市政行程幫了大忙。

國民黨市議員陳政顯則說，楊瓊瓔來自「潭雅神后」地區，為更了解地方民意，她只跑7成的行程是失職，應該要跑更多的行程，甚至達到9成才可以。

台中市政府人事處長陳杉根回應，沒有動用行政資源，就沒有違反行政中立，另外，只要於選舉期間，依法請假的話，也沒有這個問題，108年12月31日至109年1月11日選舉期間請假即可。

楊瓊瓔表示，3個月下來，她跑的行程絕對比市議員統計的多，絕對超過這個數字，市府有3個副市長，每個人都很辛苦，今天是市議會的民政質詢，希望議員還是以市政質詢為主。

市府幕僚指出，楊瓊瓔每天的公開行程都查得到，鐵人行程全市跑透透，經常三餐不正常，以輔助市政為先。（編輯：卞金峰）1081104