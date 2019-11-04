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基隆檢測4座吊橋 安全無虞

最新更新：2019/11/04 18:37

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）許姓男童昨天在奧萬大國家森林遊樂區從吊橋護欄與橋面縫隙摔下溪床不幸死亡。基隆市長林右昌今天說，上午已要求相關單位前往基隆轄內4座吊橋檢測，目前狀況都正常。

市府工務處長張元良指出，基隆市4座吊橋去年8月已檢測，局部鏽蝕部分今年設計修繕，明年預算就可以處理，上午並派員再度巡檢，委外廠商也會找專業顧問公司進行吊橋和橋梁巡檢，目前安全沒問題。

市府表示，工務處所轄管3座吊橋，分別是七堵區俊德吊橋、暖暖區碇內吊橋及親水公園吊橋，檢測頻率都是每2年1次，最近檢查狀況正常且有固定維修。

其中，俊德吊橋和親水吊橋，兩側皆加裝橫木條，底部橫木板間距小於10公分，安全無虞；另外，暖暖碇內吊橋則有防護網、鋼索、木板，能有效預防墜落。

教育處則維管一座暖暖運動公園吊橋，由工務處協助每2年檢測1次，並將檢測結果由教育處進行維護，每年固定維修。

教育處表示，暖暖運動公園吊橋，兩旁扶手的木質護欄約有大人胸部以上高度，木質護欄空隙大約只有一個拳頭大小，護欄後方都有繩網環繞固定。

教育處指出，體育場每年編列新台幣10萬元，針對木板如有翹起、螺絲鬆脫、橋兩邊吊索脫線等進行檢測與維修，另外，每2年也編列約150萬元，針對吊橋全橋梁進行特別檢測及維修。（編輯：李錫璋）1081104

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