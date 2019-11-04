劉嘉仁請辭獲准 柯文哲：先辭等調查結果再處理

台北市政府顧問劉嘉仁傳性騷擾副發言人黃瀞瑩，劉嘉仁已向市長柯文哲口頭請辭獲准。柯文哲（圖）4日在市議會表示，既然有人有意見，就先讓他離開職務，等調查出來後再來處理。中央社記者徐肇昌攝 108年11月4日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北4日電）台北市政府顧問劉嘉仁傳性騷擾副發言人黃瀞瑩，今天請辭獲准；市長柯文哲說，調查期間約1個月，劉嘉仁待在市長室也會造成困擾，不如先請辭，等結果出爐後再處理。

不過，民進黨市議員簡舒培批評，柯文哲同意劉嘉仁請辭是「斷尾求生」，劉嘉仁的離開，對市府也好，並質疑劉嘉仁找黃瀞瑩在顧問室談話內容，若與選舉相關，則有公器私用疑慮。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。

新黨市議員侯漢廷、國民黨市議員耿葳就劉嘉仁離職一事提出質詢；簡舒培則於市議會1樓受訪，表達看法。

柯文哲答詢時表示，事情爆發後，既然有人有意見，讓劉嘉仁持續待在室長室也會造成困擾，不如就讓劉嘉仁先離職，等調查結果出爐後再處理。

柯文哲也坦言，不清楚劉嘉仁與黃瀞瑩Line訊息對話，但他的態度很清楚，只要有爭議，就責成專案小組處理；副市長黃珊珊說，市府已成立委員會調查，這週開始會先進行人員訪查。

此外，耿葳在議場還拿出橘色口紅，希望柯文哲能當場畫上，表達反對性暴力的態度，柯文哲先說「不用畫吧」，再說「我拒絕」，認為畫口紅太奇怪，最後則是收下口紅。

對於疑似性騷擾案衍生的「市府內鬥」一說，台北市政府副發言人戴于文表示，「純屬空穴來風、子虛烏有」，指劉嘉仁會請辭是考量對個人、家庭、市府團隊造成很大困擾，經過深思熟慮，而劉嘉仁平常工作認真、努力，柯文哲與市府團隊也給予很大肯定。（編輯：李錫璋）1081104