農委會推台中梧棲漁港改造 濱海藝術廣場動土

（中央社記者蘇木春台中5日電）農委會推動台中梧棲漁港改造，濱海藝術廣場改善工程今天動土，預計明年5月完工，行政院長蘇貞昌出席活動說，漁港要拚國際化、發展觀光，讓遊客來到漁港消費，提升競爭力。

農委會規劃將台中梧棲漁港改造，分三階段挹注總經費新台幣10億元，第一階段辦理濱海藝術廣場改善、拍賣場遷建、製冰冷凍廠興建等工程，第二階段辦理堤防延伸、防風林公園及娛樂漁船售票區興建，第三階段辦理小船浮動碼頭新建、智慧路燈管理系統建置等。

農委會漁業署今天舉辦濱海藝術廣場改善工程動土典禮，蘇貞昌、立委顏寬恒、台中市副市長令狐榮達與當地民意代表等人都出席。

漁業署代理署長張致盛表示，梧棲漁港民國73年開港，107年漁獲產量1928公噸、產值約3億元，去年遊客140萬人次，直銷中心營業額3.1億元，濱海藝術廣場預計明年5月完工，將改善直銷中心周邊環境，預期可吸引更多遊客造訪。

蘇貞昌說，時代不一樣了，漁港不是只有漁船入港、漁獲下貨，要讓漁民更方便工作，漁港要拚國際化要有冷鏈技術與漁獲不落地，才能讓漁產保鮮加值化，加上要發展觀光，讓遊客來到漁港消費，好的環境才能讓民眾一來再來，提升競爭力。（編輯：方沛清）1081105