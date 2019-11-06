輕軌路跑結合嘻哈派對 全台鐵道最北車站開跑

（中央社記者葉臻新北6日電）淡海輕軌通車將滿1週年，新北市政府12月28日將在台灣鐵道系統最北端的車站「淡海輕軌崁頂站」，舉辦全台唯一輕軌路跑，沿線設置貢寮鮑魚粥等在地美食補給，參加名額限4000人。

新北捷運公司表示，淡海輕軌在去年12月23日舉行通車典禮，今年在通車滿1週年之際，由新北市政府等單位舉辦「2019耶誕嘻哈跑趴－見軌就跑」，不但是全台首場以軌道結合嘻哈派對的路跑，也是全台唯一的輕軌路跑。

特別的是，這場路跑的路線，在地圖上看起來就像是兩顆緊貼的愛心，跑者將從崁頂站出發，沿著輕軌路線跑，跑完後都能獲得雙心路跑軌跡，路跑沿線也將設置貢寮鮑魚粥等在地美食補給。

新北捷運公司表示，路跑日期從12月28日下午3時起至晚間8時，起、終點都是崁頂站，路程約9公里，報名自即日起至12月5日截止。

報名組別分為「9K青春夜跑暨耶誕嘻哈派對組」，以及想參加嘻哈派對的「耶誕嘻哈派對組」，限定名額共4000人。

新北捷運公司表示，崁頂站是台灣軌道系統中最北端的車站，目前正在製作最北車站專屬道標，路跑活動當天全台鐵道系統最北端車站道標將在現場揭幕。

報名參加的民眾可獲得限量版最北車站的紀念一卡通，內含當日輕軌免費搭乘一日券與完賽禮，以及「台灣鐵道最北車站到著」完賽證書，值得收藏紀念。（編輯：李錫璋）1081106