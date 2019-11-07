喝酒量等於業務量 中市經發局長臉書發文惹議

民進黨籍台中市議員江肇國（圖）7日在市議會質詢時指出，經發局長張峯源在臉書發文「喝酒量等於業務量」等發言不當，質疑到底是拚經濟、拚酒量、還是拚輔選。中央社記者趙麗妍攝 108年11月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市經發局長張峯源臉書（facebook）發文「喝酒量等於業務量」，民進黨籍市議員江肇國今天批評，拚酒量還是拚經濟，台中市副市長令狐榮達則說，有些事一杯酒就能辦成。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，江肇國表示，經發局長張峯源在個人臉書發文，「喝酒量等於業務量」「酒量好...市政顧問才能受媽媽盧市長肯定」「喝就喝，小弟不是吃素的」等言論。

江肇國指出，張峯源穿著背心陪同副市長楊瓊瓔，出席活動卻是環保局的環保志工教育訓練、教育局的豐洲國小運動會、民政局的神岡媽祖文化季等市府行程，以上行程無關經發業務，他質疑，到底是拚經濟、拚酒量、還是拚輔選。

江肇國表示，張峯源到任2個月，但對肉品市場、會展中心、違章工廠等議題都還很陌生，至今對局內業務不熟悉，卻在跑其他局處的行程，甚至在臉書發表這樣的言論，「這是在拚經濟嗎」，要求張峯源道歉。

張峯源表示，經發局要拚經濟，拚經濟要多認識一點人，讓大家可以投入相關活動。江肇國要求，謹言慎行是政務官應做的事，固守業務更是本份內的事，希望市府督促檢討。

令狐榮達表示，臉書發言一方面好玩的講法，幽默一下，另一方面做公關，「有的時候有些事情，一杯酒能辦得成，見仁見智」，市府首長應謹言慎行，對於議員指教將深刻檢討。（編輯：謝雅竹）1081107