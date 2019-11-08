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首頁 / 地方

流動公廁前進士林寧夏艋舺3夜市 週末晚間服務

最新更新：2019/11/08 18:51

（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市環保局表示，為方便民眾逛夜市，每週五、六、日晚間，拖車式流動廁所將前進士林夜市、寧夏夜市及艋舺夜市提供服務，並派專人駐點清潔維護，民眾可於「愛台北App」查詢公廁位置資訊。

台北市環保局表示，為提升夜市觀光品質，自今日起，每週五、六、日晚間5時至11時，拖車式流動廁所將前進士林夜市、寧夏夜市及艋舺夜市提供服務，讓逛夜市的民眾能有乾淨舒適的如廁環境。

環保局簡任技正楊維修表示，配合行政院環保署推動台灣夜市公廁整潔提升計畫，先行試辦拖車式流動廁所前進三大夜市服務，試辦至少到年底，若迴響良好就會繼續下去。

環保局說明，在不影響道路交通、夜市攤商營業及民眾觀感條件下，於3處夜市鄰近入口周邊設置拖車式流動廁所，並派專人駐點清潔維護，讓民眾方便就近解決生理需求，提供舒適、乾淨、便利如廁環境，進一步提升夜市整體觀光服務品質。

為方便在台北市活動或旅遊的民眾瞭解公廁位置，適時就近使用，台北市已建置完整的公廁查詢服務系統，民眾可於「愛台北App」裡「環境保護-公廁服務」查詢。（編輯：張銘坤）1081108

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夜市公廁管理 環保署：會與地方討論

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