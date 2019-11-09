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南門中繼市場13日開幕 陳佩琪先採買衝人氣

最新更新：2019/11/09 13:26
南門中繼市場將於13日正式開幕，台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前）9日先到市場採買，盼提升買氣。中央社記者劉建邦攝　108年11月9日
南門中繼市場將於13日正式開幕，台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前）9日先到市場採買，盼提升買氣。中央社記者劉建邦攝　108年11月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）南門中繼市場從10月17日起試營運，11月13日將正式開幕。台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天至市場採買，盼提升市場買氣。至於試營運期間漏水等狀況，市場處表示，皆已改善完畢。

以販售熟食、南北貨等居多的台北市公有南門市場10月7日起暫停營業，原址舊大樓進行整修，257個攤商全搬遷至位在杭州南路2段的中繼市場，營業項目延續原市場特色，一樓為生鮮、南北雜貨及熟食、服飾，二樓美食廣場及熟食作業區。

南門中繼市場從10月17日起試營運，柯文哲妻子陳佩琪今天特別赴中繼市場採買。她接受媒體聯訪時說，工作地點、住家與舊南門市場很近，之前下班就到市場買熟食，雖然南門市場地點改變，但美味不變，希望市民或觀光客可到中繼市場採購。

媒體詢問，陳佩琪日前在臉書（Facebook）提到難忘民進黨去年選舉時對待柯文哲的做法。對此，陳佩琪僅表示，今天是到市場採買，呼籲投入選舉的政治人物可到南門中繼市場逛逛。

記者追問，是否還會在臉書發表對時事看法。陳佩琪說，她和柯文哲在家都是談論家庭、小孩的事，不談政治，且她有空時才會關注柯文哲相關新聞，有靈感才會在臉書發文，只是寫出自身過去經歷、感想。

台北市市場處表示，南門中繼市場13日正式開幕，當天會舉辦慶祝活動，柯文哲也會到場。

中繼市場試營運期間，有攤商提到二樓熟食作業區空調系統噪音大，甚至會積水，台北市市場處長陳庭輝向中央社記者指出，目前已全部改善完畢。（編輯：戴光育）1081109

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