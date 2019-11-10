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推廣在地觀光 石門台灣藍鵲打卡框成吸睛亮點

最新更新：2019/11/10 16:21
位於新北市石門山溪觀海平台的台灣藍鵲打卡框，所屬位置可遠眺富貴角燈塔，吸引不少民眾前往拍照。（石門區長林俊宏提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月10日
位於新北市石門山溪觀海平台的台灣藍鵲打卡框，所屬位置可遠眺富貴角燈塔，吸引不少民眾前往拍照。（石門區長林俊宏提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月10日

（中央社記者葉臻新北10日電）石門區公所為推廣在地觀光，在觀光景點進行一系列城鄉風貌工程，其中以台灣藍鵲打卡框為主題的山溪觀海平台在9日啟用，所屬位置還可遠眺富貴角燈塔，吸引不少民眾前往拍照。

石門區長林俊宏表示，為了推廣石門在地的觀光景點，在台電補助下正在進行一系列的城鄉風貌工程，其中以台灣藍鵲打卡框為主題的山溪觀海平台，緊鄰山溪活動中心，可讓經過遊客入內休息，所處位置也是台灣藍鵲、白鼻心與螢火蟲的棲息地，從打卡框還可遠眺台灣極北的富貴角燈塔。

石門區山溪里長許阿煌表示，山溪觀海平台的場地原本雜草叢生，經由台電城鄉風貌經費補助與相關單位極力爭取之下，才打造成以台灣藍鵲打卡框為主題的山溪觀海平台，成為地方亮點，也讓石門的在地特色與海景融合，多了巧思。（編輯：方沛清）1081110

新北市石門以台灣藍鵲打卡框為主題的山溪觀海平台9日啟用，在地特色結合海景，成為地方亮點。（石門區長林俊宏提供）中央社記者葉臻傳真　108年11月10日
新北市石門以台灣藍鵲打卡框為主題的山溪觀海平台9日啟用，在地特色結合海景，成為地方亮點。（石門區長林俊宏提供）中央社記者葉臻傳真　108年11月10日
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