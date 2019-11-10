更多編輯台推薦新聞：
柏林圍牆巧克力版 法甜點師敲毀邀路人同嘗自由滋味
國際

柏林圍牆巧克力版 法甜點師敲毀邀路人同嘗自由滋味

專題／鄭文燦翻轉藍綠效應 牽動桃園立委選情
政治

專題／鄭文燦翻轉藍綠效應 牽動桃園立委選情

20年前一曲朋友結緣 印度代表夫婦與周華健相見歡
生活

20年前一曲朋友結緣 印度代表夫婦與周華健相見歡

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南門中繼市場13日開幕 推限量福袋

最新更新：2019/11/10 15:19

（中央社記者黃麗芸台北10日電）為配合捷運萬大線興建，台北南門市場於10月17日搬遷至中繼市場試營運，原有257個攤商皆進駐全棟兩層市場，並預計11月13日正式開幕，當天限量販售紀念福袋500份。

台北市市場處今天發布新聞稿表示，南門市場自10月17日搬遷至北市杭州南路、愛國東路口的中繼市場，試營運迄今已超過1個月，原有攤商257攤皆進駐市場，全棟兩層規劃為百貨精品、南北雜貨、熟食點心、生鮮賣場和美食廣場等區域。

市場處指出，全新的南門中繼市場擬於11月13日上午9時30分正式開幕，屆時將邀請攤商、民眾共同為南門市場寫下新的里程碑。

活動現場也將安排一連串開幕活動，包括試營運期間舉辦消費滿額抽，頭獎獎項為新台幣1萬元的買菜金，還有「逸湘齋」年菜組合等60個獎項，都會在開幕當天抽出幸運得主。

另為歡慶中繼市場正式開幕，知名攤商「逸湘齋」「億長御坊」「金龍肉乾」「萬有全」「南園食品店」「上海火腿行」等，也都推出限時開幕優惠活動。

市場處說，開幕當天上午11時還推出限量販售南門開幕紀念福袋500份，消費者只要以50元就可獲得價值超過200元的商品組合，福袋內容包含生鮮商品、名攤熟食等；同時，還有開幕獨家設計的限量紀念環保袋供民眾收藏。（編輯：黃世雅）1081110

延伸閱讀
捷運萬大線第一期114年底完工通車

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報