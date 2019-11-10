南門中繼市場13日開幕 推限量福袋

（中央社記者黃麗芸台北10日電）為配合捷運萬大線興建，台北南門市場於10月17日搬遷至中繼市場試營運，原有257個攤商皆進駐全棟兩層市場，並預計11月13日正式開幕，當天限量販售紀念福袋500份。

台北市市場處今天發布新聞稿表示，南門市場自10月17日搬遷至北市杭州南路、愛國東路口的中繼市場，試營運迄今已超過1個月，原有攤商257攤皆進駐市場，全棟兩層規劃為百貨精品、南北雜貨、熟食點心、生鮮賣場和美食廣場等區域。

市場處指出，全新的南門中繼市場擬於11月13日上午9時30分正式開幕，屆時將邀請攤商、民眾共同為南門市場寫下新的里程碑。

活動現場也將安排一連串開幕活動，包括試營運期間舉辦消費滿額抽，頭獎獎項為新台幣1萬元的買菜金，還有「逸湘齋」年菜組合等60個獎項，都會在開幕當天抽出幸運得主。

另為歡慶中繼市場正式開幕，知名攤商「逸湘齋」「億長御坊」「金龍肉乾」「萬有全」「南園食品店」「上海火腿行」等，也都推出限時開幕優惠活動。

市場處說，開幕當天上午11時還推出限量販售南門開幕紀念福袋500份，消費者只要以50元就可獲得價值超過200元的商品組合，福袋內容包含生鮮商品、名攤熟食等；同時，還有開幕獨家設計的限量紀念環保袋供民眾收藏。（編輯：黃世雅）1081110