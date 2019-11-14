颱風米塔帶來漂流木 15日起開放撿拾

（中央社記者盧太城台東縣14日電）林務局台東林管處今天公告，9月底颱風米塔過境後漂流在台東海岸漂流木，自11月15日起開放民眾撿拾，如撿拾到國有、私有註記或烙印的漂流木必須通報林管處。

台東林管處表示，公告開放米塔颱風後自由撿拾漂流木，時間從11月15日至12月14日止，分為2階段，第1階段11月15日至11月29日；第2階段11月30日至12月14日，每日上午9時至下午4時，凡設籍台東縣（市）的民眾可撿拾。

台東林管處表示，公告期間，民眾可至台東林區管理處轄管之保安林海灘內，以徒手方式自由撿拾漂流木，不開放使用機具撿拾。開放漂流木撿拾期間，會設置臨時林產物檢查站，設置地點為林管處的知本工作站、成功工作站及大武工作站。

台東林管處表示，開放撿拾期間，民眾要隨身攜帶身分證件，主動到臨時林產物檢查站登記，領取漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權的歸屬，就可以安心將漂流木帶回利用；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，必須以3.5噸（含）以下車輛載運，並不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。

另外，漂流木如有國有、私有註記或烙印，由拾得人通報當地林務局林管處或當地政府保管。若漂流木屬森林法第52條第4項規定公告的12種貴重木樹種，未依規定至林產物檢查站辦理查驗、登記後搬運，將依森林法規定加重其刑，請民眾多加留意。（編輯：黃世雅）1081114