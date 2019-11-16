山上花園水道博物館湧近20萬人 17日抽一卡通

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南山上花園水道博物館10月開園後成為熱門景點，累計入園遊客預計於明天達到20萬人次。館方也推出限量紀念品「台南水道一卡通」，明天購票入園遊客都有機會抽中。

台南市政府文化局專門委員陳修程今天表示，山上花園水道博物館從10月10日開園後，至今已有超過19萬人次遊客入園，而第20萬個入園幸運兒預估會在明天出現。館方也推出限量設計紀念品「台南水道一卡通」，只要明天購票入園就有機會抽中。粉絲團也將同步舉辦活動，贈送精美贈品。

陳修程指出，依入園遊客人數分析，台南市民與外縣市遊客比例，開園時期約為86%對14%，但現在約是45%對55%，還有許多外縣市機關團體也將安排行程前來參觀。

他說，山上花園水道博物館園區寬廣，環境清幽，除了可供親子一同遊玩踏青，遊客群中還有不少銀髮族、年輕族群，客群相當多元。文化局將持續擴展各種合作及開辦教學環境，並彙整開園以來的民眾意見，積極進行設施規劃，提升園區教育及休閒功能。（編輯：洪學廣）1081116