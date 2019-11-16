野望影展巡迴花蓮場 17日起每週末免費放映

台灣野望國際自然影展以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」和「生態系多樣性」為選片方向，今年同樣精選20部國際生態紀錄片，在全台公益播映，花蓮場次將自17日起每週末放映。圖為107年野望影展放映盛況。（主辦單位提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年11月16日

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）舉辦多年的野望影展，每年網羅20部國際生態紀錄片，從當年度7月起，展開為期1年的公益播映，花蓮場次將於17日起每週六、日免費放映直至明年1月18日。

野望影展以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」和「生態系多樣性」為選片方向，探討棲地破壞、過度利用、氣候變遷、環境污染等題材。

負責花蓮場次播放的多羅滿賞鯨副總經理呂世明說，透過影片提醒民眾如何減緩破壞速度，挽救地球生態，20部影片都適合中小學學生、家長們一同觀賞。

呂世明說，野望影展第4年與多羅滿合作，花蓮場次11、12月將在多羅滿賞鯨台海園區海礦館分館放映，也是分館開幕的首場活動，明年1月則由洄瀾窩青年旅社接力放映，片名及放映時間則可至多羅滿官網查詢。

他指出，看一場電影就可獲得1個點數，12月底以前集滿12個點數，就可免費兌換一張2020年1月1日曙光航班船票。此外，1個點數還可換1張抽獎券，獎品包括賞鯨船票及免費住宿券，看愈多中獎機會愈高。（編輯：洪學廣）1081116