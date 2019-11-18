一德夜市熄燈禁令生效 警鐵腕還路於民

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄一德夜市落日條禁令生效，優勢警力今天下午起鐵腕取締還路於民，近百名攤商重返夜市聚集原要抗爭，後來知難而退；部分攤商則轉往凱旋青年夜市營業，但大嘆生意不如前。

高市府2012所訂「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款，限違規占用道路的攤販在今年11月11日前取得當地住戶同意書，否則警方得依法取締，開罰新台幣1200元至2400元罰款，得連續罰，還得視情況沒入攤商攤架等設備。

一德夜市又名勞工公園夜市，位在高雄市民權、林森路段間的一德路上，全長500多公尺，每週一營業，300多攤30年來違法封街營業，帶來交通、噪音、環境衛生問題，長期困擾當地住戶。

一德夜市11日最後一夜後，轄區前鎮警分局下午2時起動員200多名警力進駐，除在夜市各路口設路障管制攤商人車進場，一德夜市沿街也以優勢警力站崗並設三角椎嚴禁擺攤違規占用道路，還路於民；拖吊車、環保回收車也到場待命配合大執法。

近百名夜市攤商下午重返勞工公園集結，向媒體大吐苦水，呼籲市府不要「趕盡殺絕」，訴求比照六合及光華夜市就地合法，給攤商一條生路，抗議攤商見警方展現強硬取締決心，拒不讓步，隨後紛紛散去。

賣毛巾的賴姓攤商表示，來一德夜市擺攤20多年，與這裡感情深厚，收入也穩定可維持家計，如今市府說收就收，沒有相關配套，叫攤商何去何從。

賣拖鞋的柯姓攤商說，來這裡擺攤多年從沒聽過「落日條款」，大約2、3週前才知道要收攤。來此擺攤是為圖三餐溫飽，像他這種年紀，要再找工作不容易，希望市府執法要兼顧情理。市府不給緩衝期讓攤商找出路，實在不通人情。

賣毛豆的李姓攤商表示，市府迄今未給攤商與官員對話的機會，如今出動優勢警力強行趕走攤商，此舉跟香港差不多。

不過，當地陳姓女住戶則力挺市府施鐵腕還路於民，她說，住在這裡10多年，每逢週一下午起人潮車潮一波波進來，汽機車到處違停，夜市收市後更是惡臭不散，且愈晚愈吵。落日條款已到就應恢復正常，維護政府公權力。

另外，凱旋青年夜市旁的「合法一德勞工夜市」今晚開張，現場設有200多攤位，供原一德夜市攤商進駐，不過開張首日人潮稀稀落落。

柯姓粉圓攤商表示，這裡人潮與原一德夜市差很多，4、5年前曾來凱旋夜市擺攤，但因生意不好撤攤，如今明知生意大不如前，但為了生計仍無奈回來擺攤，因為日子也是要過。

凱旋青年夜市業者表示，現場規劃露天夜市與一德夜市經營型態相似，這段期間免租金招商下，一德夜市原攤商約有6、7成進駐，包括一些排隊名攤都原汁原味前來擺攤繼續營業。現場營業時間與一旁凱旋青年夜市錯開，生意及停車不會受到影響，相信假以時日一德夜市的人潮會回到這裡。（編輯：黃世雅）1081118