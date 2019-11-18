老房子新成果 陽明山農試所宿舍用咖啡香重生

「台灣省農業試驗所分所長宿舍」是台北市文化局老房子文化運動2.0推行後首棟標的，由咖啡業者歷經半年、花費逾新台幣3000萬修復，18日正式開幕。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年11月18日

（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市歷史建築「台灣省農業試驗所分所長宿舍」，透過文化局「老房子文化運動計畫」媒合，由咖碼公司歷經半年、花費3000萬修復，以「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」正式開幕。

1940年代建造的「台灣省農業試驗所分所長宿舍」位於陽明山格致路與菁山路交會處，為和洋併置的日式建築，保有洋式書齋及和式起居、臥室等格局，相當具有特色，且部分精緻的欄間格板保存良好，戶外還有日式庭園、竹林等典雅景觀，於民國102年登錄為台北市歷史建築。

台北市文化局副局長田瑋在開幕致詞中表示，這棟歷史建築是老房子文化運動2.0推行後首棟標的，由咖碼公司得標，歷經6個多月、花費逾新台幣3000萬元修復後，以「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」正式開幕。

設計規劃結合都市人文與自然，保留環繞老房子的日式庭園原貌，以花園和建築物為中心，結合藝文、自然、學習與公益，將定期舉辦咖啡相關課程和藝文活動、假日市集；且完全開放庭院和廁所，讓民眾於營業時間可自由入內參觀與使用。

田瑋表示，老房子文化運動已推行6年，目前已進入3.0階段，承襲2.0的特色，讓承租的民間團體不限制其使用方式與租金減免以外，再將修復與使用契約分開，在完成修復並取得使用許可證明之後，再開始計算使用年限，增加合作彈性，之後老房子計畫會釋放更多優惠條件，歡迎各業界單位投標一同參與。（編輯：黃世雅）1081118