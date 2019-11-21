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中市府取得用地 109年8月前貫通台中車站前後站

最新更新：2019/11/21 14:36
台中大智慧學苑大樓拆遷案曾引發抗議，影響台中車站周邊車流動線，經市府調高徵收價格，說服所有權人同意取得土地，將在109年8月前打通大智路，貫通台中火車站前後站道路。中央社記者蘇木春攝　108年11月21日
台中大智慧學苑大樓拆遷案曾引發抗議，影響台中車站周邊車流動線，經市府調高徵收價格，說服所有權人同意取得土地，將在109年8月前打通大智路，貫通台中火車站前後站道路。中央社記者蘇木春攝　108年11月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中大智慧學苑大樓拆遷案曾引發陳抗，影響台中車站周邊車流動線，經市府調高徵收價格，說服所有權人同意取得土地，將在明年8月前打通大智路，貫通台中火車站前後站道路。

台中建設局表示，為發展鐵路高架化，前市府於民國96年就已提出大智路打通方案，作為貫穿台中車站前後站關鍵道路，其中座落於施工範圍內的「大智慧學苑」大樓徵收拆除案，因過去徵收過程中發生住戶大規模陳抗，使得徵收案停滯不前。

市府以柔性傾聽代替強制執行，每週派員與大樓代表對談，今年已全數取得24名所有權人的同意書，未以土地徵收方式強制拆遷，創下台灣大型公共工程建設用地取得典範。

建設局今天在東區大智路旁，舉辦「台中大智路貫通工程用地取得」記者會，市長盧秀燕、鐵道局中部工程處副處長李懷谷與當地民意代表都有出席。

盧秀燕指出，市府預計明年農曆年後，進行「大智慧學苑」大樓拆除工程，最晚明年5月拆除完成，明年8月大智路延伸新闢道路完工，貫通台中火車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題，節省用路時間，帶動當地經濟。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081121

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