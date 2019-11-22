金門海巡快艇功成身退 當年後送誕生的他見證

海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇正式除役，現已就讀小學的「海巡寶寶」洪少恩8年前就是靠著這艘快艇後送到金門本島，順利出生，他22日也穿上海巡制服出席儀式，開心在快艇上簽名留念。中央社記者黃慧敏攝 108年11月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇今天除役，由金門大學接收，化身校園守護大使。8年前靠著這艘快艇後送到金門本島而平安誕生的洪少恩前來見證，成為移撥揭牌儀式的亮點。

移撥揭牌儀式下午在金門大學舉行，金大師生及各界代表到場觀禮。典禮由海洋委員會副政務主委莊慶達及金大校長陳建民主持。海巡隊分隊長鄭書羽將鑰匙交給莊慶達後，象徵2023艇功成身退。

典禮中最特別的來賓是家住烈嶼的「海巡寶寶」洪少恩。他的媽媽林芳鈺100年6月19日凌晨因為臨盆在即，必須緊急後送到金門本島署立醫院。當時由分隊長黃恆鈞帶領PP-2023艇執行這趟跨海後送任務，讓林芳鈺平安產下洪少恩。

海巡人員暱稱搭乘巡防艇後送誕生的嬰兒為「海巡寶寶」，如今這位海巡寶寶8歲了，就讀卓環國小三年級，今天穿上搶眼的橘色海巡操作服，相當帥氣。洪少恩獲海巡隊頒贈紀念徽章，由莊慶達為他別上。

洪媽媽說，洪少恩在學跆拳道，長大的心願是從事警消工作。洪少恩一家人的出席，為隆重的儀式增添溫馨氣氛。

鄭書羽致詞表示，當初請調金門時，對充滿挑戰的勤務非常興奮，但直到穿梭在礁石林立的海域，或是在月黑風高的夜晚與大陸鐵殼船纏鬥，才真正體會何謂「水深火熱」。他說，在硬梆梆的勤務之餘，偶爾會有溫馨的時刻，洪少恩就是在他擔任艇長時期的任務，當時得知母子均安，那種成就感比達成其他任務更強烈。

2023艇於民國92年11月建造完工，93年6月配賦到金門海巡隊。莊慶達表示，當時適逢金廈小三通開航第3年，兩岸地區人民往來活絡，海上非法經濟活動猖獗，大陸船舶覬覦金門豐富的海域資源，經常越界捕魚、電魚、炸魚，甚至盜採砂石，海上治安情勢丕變。

莊慶達說，2023艇憑藉吃水淺、速度快及轉向靈活的性能優勢，在金門前線擔負執法重任，戍守邊防16年，成功查緝的毒品、走私、偷渡、取締陸船非法越界捕魚、盜採砂石等案件不計其數，維護海上治安與海域資源功蹟卓著。

2023艇除役後，艦隊分署將為金門海巡隊配賦新一代的巡防快艇，以適應嚴峻的海域情勢。金門大學表示，金大海洋與邊境管理學系是全台灣地區唯一培養海巡、海關巷、移民3種執法人員的教學與研究單位，陳建民盼2023艇的執法及服務精神能在校園裡傳承並發揚，勉勵學生加入海巡行列，共同為守護藍色國土奉獻心力。（編輯：謝雅竹）1081122

海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇22日正式除役，移撥金門大學作為展示與教學使用，儀式下午在金大舉行，海洋委員會副主委莊慶達（右3）及金大校長陳建民（左3）出席主持。中央社記者黃慧敏攝 108年11月22日