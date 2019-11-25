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侯友宜遭彩球罩頭部 自嘲練過鐵頭功

最新更新：2019/11/25 15:10
新北市長侯友宜（前左3）25日主持活動時，意外遭紅色彩球砸到頭，整個彩球罩住侯友宜頭部，主持人趕緊以「鴻運當頭」圓場。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月25日
新北市長侯友宜（前左3）25日主持活動時，意外遭紅色彩球砸到頭，整個彩球罩住侯友宜頭部，主持人趕緊以「鴻運當頭」圓場。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長侯友宜今天主持市民活動中心啟用典禮時，遭到紅色彩球砸到頭，整個彩球罩住侯友宜的頭，主持人趕緊以「鴻運當頭」圓場，他則以「自作自受」解嘲，並笑說練過鐵頭功。

新北市長侯友宜今上午在鶯歌區為中鶯市民活動中心揭幕，在與來賓拉下開幕彩球時，沈姓主持人要現場來賓一起倒數，當「3、2、1請啟動」口令完畢後，舞台上包括立委蘇巧慧、前立委黃志雄，及在地藍綠市議員等人，一起拉開彩球。

這時，大彩球分開兩半，「鶯歌起飛、幸福新北」的掛軸與氣球、亮片墜落與飛散，現場鑼鼓聲中相當熱鬧，侯友宜也與大家一起鼓掌。

就在大彩球被拉開10秒後，懸掛在天花板的彩球繩子疑似沒繫牢，整顆彩球張開後從天花板墜落，分兩半的紅色彩球不偏不倚直接罩住侯友宜的頭，現場一片驚呼聲音，黃志雄與旁人趕緊將彩球與繫繩拉開。

主持人機智的說，「侯市長鴻運當頭、灑花灑到市長頭上了」。市議員陳世榮趕緊向前摸摸侯友宜的額頭查看是否受傷，只見侯友宜一臉尷尬，臉上與頭上還黏著亮片，蘇巧慧則幫忙清除亮片。

從彩球中解圍的侯友宜笑著說，「我自作自受啦」，隨後以台語說，拉開彩球沒有想到會砸到頭上。事後接受聯訪時也笑說，「沒事啦，我有練過鐵頭功」。

鶯歌區公有市場3樓閒置空間闢建的中鶯市民活動中心今天啟用，侯友宜致詞表示，未來將作為銀髮俱樂部或長輩共餐，提供市民聯誼。他並感謝立委、議員及里長大力支持，讓鶯歌能有更多資源，里民有更多公共空間。

市府民政局表示，中鶯市民活動中心採挑高設計，寬敞、無壓迫感，並增設大型電子看板、影音設備、集會研習空間及配置無障礙廁所。（編輯：李錫璋）1081125

新北市長侯友宜（前右2）25日主持鶯歌區中鶯市民活動中心啟用時，意外被彩球砸中頭部，整個頭罩在彩球中。他事後接受聯訪時笑說，「沒事啦，我有練過鐵頭功」。 （翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月25日
新北市長侯友宜（前右2）25日主持鶯歌區中鶯市民活動中心啟用時，意外被彩球砸中頭部，整個頭罩在彩球中。他事後接受聯訪時笑說，「沒事啦，我有練過鐵頭功」。 （翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年11月25日
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