屏東聖誕點燈 潘孟安扮耶誕老人kuso宣傳

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）「屏東聖誕節」29日在屏東公園點燈。今年主題是「屏東下雪了」，打造的浪漫冬雪燈飾連日試燈吸引民眾拍照，縣長潘孟安也扮起耶誕老人以各種kuso表情在臉書上為活動宣傳。

隨耶誕節腳步接近，縣府近日已在屏東公園布置燈飾，今年主題是「屏東下雪了」，縣府傳播暨國際事務處今天在官網登出近10組主題燈飾的模擬示意圖。觀傳處表示，屏東公園29日點燈後，12月21日起一連5天燈飾將「飄起浪漫白雪」。

觀傳處表示，公園內包含冰晶城堡、星光大道、魔幻樹林、奇幻泡泡、冬湖心願、夢獸雨林、雪花紛飛、天空花園、夢幻世界、螢火蟲之光、聖誕不倒翁、捕夢星空和光之瀑布等多座裝置藝術，。

除了觀傳處製作立體耶誕老人宣傳海報宣傳，潘孟安今天在臉書上戴上耶誕老人帽子，利用立體宣傳海報，做出各種kuso表情為活動宣傳。「屏東聖誕節」這幾年結合萬金聖母聖殿的耶誕傳統宗教活動，延續到隔年2月，萬金聖母聖殿在12月24日晚有傳統的迎聖嬰和望彌撒活動。（編輯：孫承武）1081125