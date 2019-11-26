宜蘭運動公園田徑場改造 預定110年完工升級

民國69年建置的宜蘭運動公園田徑場，近年來發生漏水及壁癌等問題，夜間照明設備也不完善。縣府26日表示，經向中央爭取經費後將增設多功能運動草皮、夜間照明設備，預定民國110年完工。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年11月26日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣政府今天表示，宜蘭運動公園田徑場建置已40年，空間設備老舊，為營造優質場域，經向中央爭取經費後將增設多功能運動草皮、夜間照明設備，預定民國110年完工。

宜蘭縣教育處長王泓翔今天說，宜蘭運動公園田徑場在民國69年建置，發生漏水及壁癌等問題，夜間照明設備也不完善。宜蘭縣長林姿妙上任以來，特別關心縣內各類運動設施與環境，經向教育部體育署爭取到新台幣1.6億元，加上縣府自籌4000萬元經費後，將改善相關空間與設備，其中包括整修田徑跑道、新建標準競賽足球與槌球複合式球場、改善機電設備、新增夜間照明設備、增設多功能運動草皮及新建停車場等工程。

王泓翔表示，過去田徑場在承辦全國級賽事時，雖曾獲得經費改善環境設施，但範圍不大。這次獲得體育署經費補助後，相關工程預定明年4月開工，預定110年完工，屆時「升級版」的田徑場將會是一座可辦理全國級足球競賽的複合式運動場，並且還能舉辦槌球等多樣性全國賽事，夜間照明也將更完善，嘉惠更廣大的運動族群。（編輯：李錫璋）1081126