擺脫擁書率低城市 基隆募書逾萬冊

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）基隆市文化局今年已對外募集逾萬冊贈書，將在各圖書館等地上架，市長林右昌今天說，基隆曾是擁書率最低的城市，上任後每年持續編列預算，讓市民享有更多圖書資源。

林右昌在市務會議後記者會表示，過去基隆常被詬病圖書老舊，在他上任前，每年圖書預算大概只有新台幣100萬元，曾是全國個人平均擁書率最低的城市。

他說，經過近年的努力，不僅每年持續編列預算，汰舊引進新資源，充實文化中心與各區圖書館藏書，另串聯新北市和台北市圖書資源，並向民間募書讓市民享有更豐富圖書資源。

文化局長陳靜萍指出，市府民國106年編列1100萬元購置圖書，去年起考量館藏空間限制固定編列500萬元購書預算，文化局並鼓勵各界捐書充實館藏，截至10月底已募得1萬1285冊贈書，其中，幸福綠光股份有限公司特別捐贈21種共3150冊健康養生圖書。

林右昌也在記者會中頒發感謝狀給綠光公司社長洪美華。洪美華表示，她是從台北市遷籍到基隆市中正區，這次捐書總金額達新台幣80萬餘元，希望大家都能透過閱讀共享健康。（編輯：李錫璋）1081126