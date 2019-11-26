沈玉琳哥哥升官 高市經發局長駁連跳兩級

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高市府經濟發展局長伏和中今天指出，高雄市右昌圖書館分館主任沈玉璞將任職經發局秘書室主任，是依照正常程序升任，非如外界傳言連跳兩級，人事任用沒有特殊背景考量。

媒體報導，被喻為「荒謬大師」的藝人沈玉琳哥哥沈玉璞即將升任市府經濟發展局秘書室主任，而且連跳兩級，從目前的7職等升為9職等秘書室主任，可以越級升任是受惠於沈玉琳和市長韓國瑜的交情。

沈玉琳多次和韓國瑜開直播，也陪同韓國瑜行銷城市並巡查路平工程等，兩人互動頻繁。

伏和中接受中央社記者電話採訪，證實沈玉璞下月初履新，不過他否認沈玉璞跳兩級的傳聞。伏和中說，沈玉璞早就取得8等資格，非外傳跳升兩級，經發局人事出缺依正常程序人事進用，沒有特殊背景考量。

至於沈玉璞以圖書館分館主任出任經發局秘書室主任職務，伏和中表示，新職缺是一般行政，符合沈玉璞的職系。

文化局官員也證實沈玉璞8等實授。由於沈玉璞未接記者電話，無法取得他本人的回應。

經發局指出，沈玉璞為國立中山大學研究所畢業，並取得81年特種考試台灣省地政人員乙等考試及格。自81年初任公職，歷經課員、科員、助理編纂，並自94年起擔任高雄市文獻委員會薦任第8職等組長職務，後因機關改制、修編，自99年12月25日起降調薦任第7職等高雄市立圖書館分館主任迄今。

經發局表示，將借重沈玉璞地政專業財產管理、工程規劃及圖書館行政庶務工作經驗等豐富職務歷練背景，擔任秘書室主任以協調整合、辦理工程招標並確保採購品質、落實執行各項行政事務工作。（編輯：謝雅竹）1081126