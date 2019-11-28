台塑林園廠燃燒塔冒黑煙 製程跳俥釀禍

高雄市林園工業區28日發生燃燒塔排放黑煙事件，環保局派員前往稽查，為工廠製程跳車，疑因無法有效回收製程氣體導致黑煙排出。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市林園工業區今天傍晚出現燃燒塔排放黑煙污染事件，環保局稽查是台塑林園廠製程跳俥，疑因無法有效回收製程氣體致燃燒塔冒黑煙，環保局將依空污法規定究責。

前林園鄉長黃兆呈在燃燒塔冒黑煙的第一時間趕到現場，他批評業者未做好製程管理導致黑煙彌漫污染環境及製造臭味，促業者提出改善措施並說明，也要求環保局查緝肇事責任。

環保局晚上發布新聞稿指出，派員稽查燃燒塔排放黑煙事件，經查是台塑林園廠因儀器空氣及蒸汽出現失壓，造成廠內M01及M02製程（聚丙烯PP塑膠製造程序）跳俥，製程氣體排至廢氣燃燒塔，因燃燒不完全，產生明顯粒狀污染物黑煙散佈於空氣中，環保局後續會依空污法規定辦理。

環保局環境稽查科長林燦銘告訴中央社記者，人員進廠稽查及嚴密控管，掌握燃燒塔排放黑煙斷斷續續大約3個多小時。

無獨有偶，環保局於稍後也查到台苯公司有使用燃燒塔，但未發現明顯黑煙及違法情事。

環保局允諾持續對排放黑煙附近環境做周邊監控直到工廠正常操作。環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查以專案進駐管制，並促業者落實污染防制設備的操作並加強檢修及設施維護保養，避免排放逸散污染物。（編輯：謝雅竹）1081128