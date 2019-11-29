高雄星光大道啟用 50雙名人手印點綴愛河畔

位於愛河畔的「高雄星光大道」29日正式啟用，高雄市副市長葉匡時（左5）等人出席，長約300公尺的步道上留有50組名人手印，歡迎民眾前往尋找偶像手印。中央社記者陳朝福攝 108年11月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）位於高雄愛河畔人行步道的「高雄星光大道」今天啟用，約300公尺步道上留有50雙各領域名人的手印，藝人林志玲丈夫AKIRA也名列其中，吸引民眾紛紛彎腰低頭找尋名人手印。

高雄星光大道由高雄市新聞局策劃，工務局、文化局等單位協助建置，總經費約新台幣140萬元，下午由副市長葉匡時、新聞局長王淺秋和高雄公益大使甄珍等人參與啟用儀式。

葉匡時表示，市府結合港台影視明星、導演及出身高雄或具高雄精神的各領域傑出人士一起「手」護高雄，在愛河畔人行步道留下美麗的印記，總計50個手印組成專屬於港都的「高雄星光大道」，為愛河增添浪漫風韻。

高雄星光大道啟用後，一行人循著群星手印漫遊愛河畔。葉匡時說，高雄是一個充滿愛與歡樂的城市，也浪漫又充滿美景，星光大道結合原本愛河水岸景觀，展現港都風情，歡迎民眾到愛河來追星漫步。

星光閃閃各領域名人手印，高雄市長韓國瑜的手印也在其中，還有包括亞洲影后、金馬終身成就獎得主甄珍、金鐘終身成就獎得主張小燕、金馬終身成就獎得主王童、導演李行、國寶級舞蹈家李彩娥、寶可夢電競賽世界冠軍吳比、桌球名將莊智淵等，以及新婚的日本「放浪兄弟」團員AKIRA都應高雄市府之邀留下手印。（編輯：謝雅竹）1081129