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三芝海灘發現擱淺死亡綠蠵龜

最新更新：2019/11/30 17:11
海巡署北部分署第8岸巡隊29日下午獲報，在三芝區新庄子沙灘發現1隻死亡海龜，30日由國立台灣海洋大學海洋生態暨保育研究所人員查驗後，確認死亡海龜為保育類動物綠蠵龜。（第8岸巡隊提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月30日
海巡署北部分署第8岸巡隊29日下午獲報，在三芝區新庄子沙灘發現1隻死亡海龜，30日由國立台灣海洋大學海洋生態暨保育研究所人員查驗後，確認死亡海龜為保育類動物綠蠵龜。（第8岸巡隊提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月30日

（中央社記者葉臻新北30日電）海巡署北部分署第八岸巡隊麟山鼻安檢所29日下午接獲通報，在三芝新庄子沙灘發現1隻死亡綠蠵龜，經查死因為擱淺，而這也是第八岸巡隊今年發現死亡的第8隻綠蠵龜。

第八岸巡隊29日下午接獲民眾通報，在三芝區新庄子沙灘發現1隻死亡海龜，今天由國立台灣海洋大學海洋生態暨保育研究所人員查驗後，確認死亡海龜為保育類動物綠蠵龜。

第八岸巡隊表示，該綠蠵龜長46公分、寬35公分，經海洋大學海洋生態暨保育研究所人員解剖調查，確認該綠蠵龜約15至30歲、屬於青少年時期，死因則是擱淺，而這也是第八岸巡隊今年發現死亡的第8隻綠蠵龜，後續已由安檢所人員協助將綠蠵龜就地掩埋。

第八岸巡隊表示，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。（編輯：張銘坤）1081130

海巡署北部分署第8岸巡隊29日在三芝區新庄子沙灘發現1隻死亡海龜，長46公分、寬35公分，經確認為保育類動物綠蠵龜，年約15至30歲，屬於青少年時期。（第8岸巡隊提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月30日
海巡署北部分署第8岸巡隊29日在三芝區新庄子沙灘發現1隻死亡海龜，長46公分、寬35公分，經確認為保育類動物綠蠵龜，年約15至30歲，屬於青少年時期。（第8岸巡隊提供）　中央社記者葉臻傳真　108年11月30日
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