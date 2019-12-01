座車違停遭檢舉 黃偉哲道歉：不會用公帑繳罰款

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市長黃偉哲昨晚出席2019台南設計週開幕時，座車違停遭檢舉，還PO上臉書，黃偉哲親上火線道歉，他今天接受媒體聯訪時說，一定自掏腰包，不可能用公帑繳罰款。

黃偉哲今天出席中西區忠義國小「星動時課」天文課程博覽會開幕、接受媒體訪問時指出，他的座車今年違規3次，分別是3月在國道越線、6月超速及昨晚在中西區藍晒圖文創園區違停，他一定自掏腰包繳罰款。

黃偉哲表示，在很多情境下，免不了在紅線區及黃線區下車，人下車，車子就應該離開，若車子還停在當地造成民眾不便就是不好的；他上任後，如有任何違規行為，都是他自己繳錢，網友說他用公帑繳罰款是錯誤的資訊，也是不對的。

黃偉哲說，市長和市民都有可能被開紅單，他都用自己的錢繳罰款，這是沒有疑問的，但違規就是違規，不對就是不對，該有的處置就要好好處理，民眾對他的座車違停觀感不佳，他本來就應該要道歉。

至於民眾向現場警員反映市長座車違停卻遭反嗆，黃偉哲表示，這是民眾主觀的講法，若警員真的有如此不當言行是不好的，警員和民眾對嗆都是他要承受，大家就怪市長，所以，要道歉就要道歉。

無獨有偶，正當媒體群集，黃偉哲在座車旁公開道歉，台南市議員李啟維駕車駛進忠義國小校園後，就停在大門旁，直接下車走向博覽會場，讓所有人目瞪口呆。事後，李啟維告訴中央社記者，這是校方默許的，若有造成不便，他感到抱歉，也立刻將車移走，日後不會讓類似的事情發生。

黃偉哲座車昨晚違停，網友向臉書社群「翻轉大台南交通違規」PO上照片及詳述始末；網友說，他當場質疑警察為何不處理違停，警察回說是市長的車，停一下下沒關係，網友說要直接拍照送單，警員則反嗆說「你送啊」。

此事在社群引起熱烈討論，不只多人分享，還不少人留言，更有人批評黃偉哲漠視法規及可能用公帑繳罰款，黃偉哲立刻親上社群道歉，且澄清絕對不會用公帑繳罰款，一定自掏腰包；也有人對黃偉哲隨即認錯，大為讚許。（編輯：李錫璋）1081201